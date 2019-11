Der 36-Jährige starb noch an der Unfallstelle in Colchester in der Grafschaft Essex knapp 100 Kilometer nordöstlich von London. Ein 34-jähriger Mann wurde bei dem Zwischenfall lebensgefährlich verletzt, eine 34-jährige Frau und ein 33 Jahre alter Mann erlitten leichte Verletzungen. Die Straße, in der das Lokal liegt, war in der Nacht auf Sonntag stundenlang abgeriegelt.