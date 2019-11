„Wenn das Spiel 2016 in Nürnberg verloren geht - Niko, du weißt es noch - weiß ich nicht wie viele Leute heute hier sitzen und diesen Sieg feiern können“, sagte der Vorarlberger bei der Pressekonferenz nach dem denkwürdigen Spiel. Was er damit meint? Hütter spielte damit auf die Relegationsspiele gegen den Abstieg an. Kovac fixierte damals als Eintracht-Trainer den Klassenerhalt.