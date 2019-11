Spielerisch waren die Bullen sicher schon deutlich besser in dieser Saison. Die Art und Weise, wie die Truppe von Jesse Marsch in Mattersburg spielte, beeindruckte dennoch. Zlatko Junuzovic, Enock Mwepu und Kollegen ließen in der zweiten Hälfte vor einer Trostlos-Kulisse im Pappelstadion - nur 2900 Besucher sahen den Mozartstädtern auf die Beine - nicht nur den Ball zirkulieren, sondern auch den Gegner laufen. Dadurch konnten die Bullen Kräfte sparen für das Spiel am Dienstag bei Napoli. Wo eine Pizza winkt.