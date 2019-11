Die SSC Napoli hat vor dem Aufeinandertreffen mit Salzburg in der Fußball-Champions-League eine Niederlage einstecken müssen. Bei der AS Roma gingen die Süditaliener am Samstag als 1:2-Verlierer vom Spielfeld. Napoli wartet in der Serie A damit seit nun drei Runden auf einen vollen Erfolg. Salzburg gastiert in der Königsklasse am Dienstagabend im Stadio San Paolo. Am Samstag war Österreichs Torhüterlegende Michael Konsel im Stadio Olimpico in Rom (im Video oben).