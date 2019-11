„Wir haben seit 20 Jahren immer nur gegeben, auf so vieles verzichtet und immer schlechtere Arbeitsbedingungen akzeptiert. Und das bei nicht unbedingt höheren Löhnen und vielen Abstrichen“, so ein frustrierter Austrian-Angestellter, der aus verständlichen Gründen anonym bleiben will, am Samstagnachmittag gegenüber der „Krone“.