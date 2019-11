Die Vizeklubchefin der Grünen, Sigi Maurer, hat ihre Einstellung zu Altkanzler Sebastian Kurz offenbar überdacht: In einem Interview meinte die Politikerin nun, dass man dem ÖVP-Chef schon vertrauen könne. „Die Stimmung und die Vertrauensbasis“ zwischen den beiden Parteien während der Sondierungsgespräche bezeichnete sie als „gut“. Kurz habe „eine erstaunliche Karriere in den letzten Jahren hingelegt, aber er ist für mich nach wie vor ein bisschen ungreifbar“, so Maurer.