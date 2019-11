Während Türkis-Grün professionelle Kommunikationsarbeit zeigt und über inhaltliche Gräben im Vertrauen statt auf dem Balkon verhandelt, steckt Bürgermeister Michael Ludwig strategisch in der Bredouille. „Was aus Sicht der Wiener SPÖ für einen baldigen Wahltermin spricht, ist die Schwäche der FPÖ im Bund und in der Stadt“, so Filzmaier.