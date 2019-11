Eine Woche nach dem Ende der Formel-1-Saison in Abu Dhabi sollen sich die beiden in Valencia auf dem Ricardo-Tormo-Ring treffen. Die beiden Sponsoren Monster Energy und Mercedes machten es möglich. Es wird nicht das erste Mal sein, dass die beiden Fahrer in der Disziplin des Anderen vor eine neue Herausforderung gestellt werden. Bereits mehrmals sah man Hamilton auf Motorrädern und er verbrachte auch schon einen ganzen Tag in Jerez de la Frontera auf einem Yamaha R1 M Superbike.