„Hey Du“ und „Stopp“ heißen die beiden neuen Singles der oberösterreichischen Band folkshilfe - Letztere klingt härter als gewohnt und vom Volksmusik-Einfluss ist nicht mehr viel übrig: „Unser neues Album ,Sing‘ wird die folkshilfe jetzt, damals und in der Zukunft zeigen. Man wird hören, wohin die Richtung geht. Die gemeinsamen Nenner, der Dialekt und die Quetsch’n, werden aber immer bleiben“, so Leadsänger und Künstler auf der „Steirischen“, Florian Ritt. Den es freut, dass seine „Ästhetik des Dialekts“ mittlerweile bis in den Norden Deutschlands geschätzt wird: „Da geht es nicht um das Verständnis jedes einzelnen Worts, wir spielen g’spürige Mucke, und das kommt auch in Hamburg rüber.“