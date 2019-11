Ein Herz für Tiere bewiesen zwei Braunauer Polizisten: Die Ordnungshüter kontrollierten in St. Peter am Hart den Verkehr, als sie aus einem Gebüsch hinter ihnen verzweifeltes Miauen hörten. Die Polizisten suchten und fanden in einem Schutthaufen dieses herzige Kätzchen. Die „Freunde und Helfer“ nahmen den Stubentiger mit auf die Dienststelle, wuschen und fütterten die Samtpfote, bis die Tierrettung sich der Katze annahm.