Neben dem Spaßfaktor beim Tennis (auch am Strand, siehe Video), Fußball oder Beachvolleyball bereiteten sich die heimischen Adler auch in Badehose auf den Saisonauftakt vor. „“Wir haben hier eigentlich meistens am Vormittag trainiert. Am Nachmittag hatten wir dann ausreichend Zeit für individuelle Erholung. Manche sind Tennis spielen gegangen, andere laufen. Außerdem haben wir am Strand mit einem American Football ein paar Schnellkraft-Einheiten absolviert, das war mal was anderes. Der Spaß kommt hier sicher nicht zu kurz und das passt so„, schilderte Daniel Huber. Stefan Kraft ergänzte: “Wir hatten einfach eine gute Zeit als Team. Da wird man im Kopf noch einmal so richtig schön frei und ist dann voll motiviert und brennt für den Weltcup-Start.„ Begeistert zeigte sich auch Jungadler Jan Hörl: “Es war nicht zu intensiv. Als Team sind wir vielleicht noch besser zusammengewachsen. Das Klima in der Mannschaft stimmt auf jeden Fall und ist mindestens so gut, wie es das Wetter auf Zypern war. Für mich kann der Winter gar nicht früh genug kommen. Ich bin extrem motiviert."