Ein Prozess wegen Pyramidenspiels ist am Donnerstag in Graz mit Schuld- und Freisprüchen vorerst zu Ende gegangen: Ein Polizist und ein weiterer Angeklagter wurden freigesprochen. Ein dritter Beschuldigter wurde wegen Betrugs nicht rechtskräftig zu vier Monaten bedingter Haft verurteilt, wegen Pyramidenspiels aber ebenfalls freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft meldete Berufung an.