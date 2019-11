Verstärkter, überfallsartiger Harndrang oder häufiges Wasserlassen können auf eine benigne Prostatahyperplasie (gutartige Prostatavergrößerung, kurz: BPH) hinweisen. „Die Symptome sind identisch mit denen einer überreaktiven Blase (früher Reizblase genannt). Daher finden einige der bei BPH verwendeten Arzneidrogen ebenso bei Blasenschwäche, Reizblase etc. Anwendung und sind somit auch für Frauen interessant“, erklärt Univ.-Prof. Dr. Rudolf Bauer, Institut für Pharmazeutische Wissenschaften in Graz, in einem Beitrag für die Fachzeitung „phytotherapie.at“. Nachfolgend gibt der Experte einen kurzen Überblick, welche pflanzlichen Arzneimittel diesbezüglich verwendet werden: beispielsweise Kürbissamen gegen Reizblase. Extrakte der Sägepalmenfrüchte lindern nachweislich die Symptome einer gutartigen Prostatavergrößerung. Der Einsatz von Wacholderbeeren erhöht die Urinmenge zur Spülung der Harnwege.