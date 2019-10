Beeindruckende Zahlen

Eines steht jedenfalls fest: Mit seinen beeindruckenden Leistungen in der laufenden Saison hat Haaland seinen Marktwert ordentlich erhöht. Der Norweger ist beispielsweise der erste Spieler in der Geschichte der Champions League, der in seinen ersten drei Einsätzen sechs Tore erzielen konnte. In der Königsklasse ist er derzeit mit sechs Toren sogar Führender in der Torschützenliste. Zweiter ist der polnische Bayern-München-Star Robert Lewandowski mit fünf Toren.