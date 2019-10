Pünktlich zum Fall der ersten Schneeflocken nach einem überaus sonnigen und warmen Oktober ist am Mittwoch in einem Waldstück in Embach, einem Ortsteil von Lend im Salzburger Pinzgau, der Christbaum für den Adventmarkt am Wiener Rathausplatz gefällt worden. Der 32 Meter hohe Riese wird am kommenden Dienstag in Wien aufgestellt. Am 16. November erstrahlt die imposante Fichte - herausgeputzt mit 2000 LED-Lichtern - dann in vollem Glanz.