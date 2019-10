50 Kilometer Umweg pro Tag

„Seit 120 Jahren fahren wir über diesen Weg zu, jetzt geht es auf einmal nicht mehr“, schüttelt er den Kopf. Stattdessen müsse er über Umwege und eine desolate Brücke zum Betrieb fahren. Über den Tag komme er auf 50 Kilometer zusätzlich. Was ihn besonders ärgert: Eine Abbiegespur als Lösung sei nur denkbar, wenn er sich an den Kosten beteiligt. Das bestätigt das Land. Rechtlich sei es anders nicht möglich, man sei jedoch gesprächsbereit, heißt es aus dem Büro von Verkehrslandesrat Heinrich Dorner. Die Zufahrt sei nach einem Sachverständigengutachten gesperrt worden, da es sich um eine gefährliche Stelle handle. Die Sperre sei gerichtlich bestätigt. In einem weiteren Schritt stehe der Rückbau bevor.