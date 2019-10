Ein Hund des US-Militärs ist auf dem besten Weg, in den Staaten ein Held im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus zu werden. Die Regierung in Washington veröffentlichte am Montag ein Foto des Hundes, der den Chef der Terrormiliz Islamischer Staat, Abu Bakr al-Baghdadi, bei einem Militäreinsatz in Syrien bis zu dessen Tod verfolgte.