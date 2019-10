Seit vielen Jahren vermittle ich Pflege und Betreuung und habe selbst in den meisten Häusern in Wien freiberuflich gearbeitet. Ich kann Ihnen jetzt nur sagen, dass die Besetzung drei Pfleger für 56 Patienten, wie von der ,Krone‘ berichtet, in der Nacht LUXUS ist. In anderen Häusern habe ich mir ausgerechnet, dass pro Patient auf einen zwölfstündigen Nachtdienst acht Pflegeminuten kommen - inklusive Dokumentation, wenn man die ganze Nacht durcharbeitet. In Niederösterreich ist im Regelfall eine Pflegeperson für bis zu 40 Patienten alleine im Nachtdienst.