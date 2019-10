Am Sonntag um 19 Uhr wurde von einem vorerst unbekannten Täter in einem Lokal in Grieskirchen ein Getränkeautomat mithilfe eines Steines und durch Fußtritte aufgebrochen. Aus dem Automaten wurden 48 Stück 0,5-Liter-Dosen Bier und andere alkoholische Getränke gestohlen.