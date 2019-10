Die Handschellen klickten für den Gesuchten am 7. August in der Bundeshauptstadt. „Ein Teil der Raubbeute wurde sichergestellt“, sagte Omar Haijawi-Pirchner, Leiter des Landeskriminalamtes Niederösterreich, bei einer Pressekonferenz am Montag. Dabei handelt es sich um einen größeren Geldbetrag.