„Bitterer Abend“ für die CDU

CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring reagiere indessen mit Ratlosigkeit auf das Wahlergebnis in Thüringen. Welche Rolle seine CDU bei einer künftigen Regierung spielen könnte, ließ Mohring offen. Er schloss allerdings Bündnisse mit der AfD oder der Linkspartei aus. Die „demokratische Mitte“ habe verloren, sagte er. Thüringen sei nun in der besonderen Situation, dass eine „Regierungsbildung in der Mitte nicht möglich“ sei. Auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sprach von einem „bitteren Abend“ für die CDU, „aber auch für die demokratische Mitte“. Zum ersten Mal gebe es keine Mehrheit für die politische Mitte mehr in einem Bundesland. Das zeige, wie polarisiert die Lage in Thüringen sei, die politischen Ränder seien gestärkt.