in 18-Jähriger ist am Samstagabend am Bahnhof in Grieskirchen von einem noch Unbekannten mit einem silbernen Revolver bedroht worden. Zuvor war er am Bahnsteig von einer Gruppe Jugendlicher attackiert worden. Er konnte sich losreißen, worauf einer der Angreifer die Waffe zückte und auf ihn zielte. Der 18-Jährige flüchtete in einen abfahrenden Zug. Die Ermittlungen laufen, berichtete die Polizei.