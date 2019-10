Ein 25-Jähriger aus Lasberg fuhr am 26. Oktober gegen 16.05 Uhr mit seinem Mountainbike in Sankt Oswald bei Freistadt auf dem Güterweg Stiftungsberg vom Braunberg kommend in Richtung St. Oswald bei Freistadt als ihm ein 46-Jähriger Pkw-Lenker aus Sankt Oswald entgegen kam. Bei einer Hauszufahrt wollte der Pkw-Lenker nach links einbiegen und stieß dabei mit dem Radfahrer zusammen. Dieser prallte gegen die rechte hintere Tür des Pkw und kam auf der Fahrbahn zu liegen.

Der Radfahrer erlitt beim Verkehrsunfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Kepler Uniklinikum Linz geflogen.