Linzer Kriminalbeamte nahmen im Zuge einer Schwerpunktaktion im Zusammenwirken mit der Spezialeinheit Puma am 24. Oktober gegen 18 Uhr in der Schutzzone Kremplstraße in Linz einen 29-Jährigen Somalier fest, welcher beschuldigt wird, zuvor an mindesten drei verschiedene Personen Marihuana verkauft zu haben. Zudem hatte der Linzer bei der Festnahme zwei Gramm Marihuana bei sich. Der Beschuldigte zeigte sich bei seiner Einvernahme geständig, er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt Linz eingeliefert.