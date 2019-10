Immer wieder tote Migranten in Lkw

Nach britischen Behördenangaben ist die Zahl der Migranten, die illegal in Frachtcontainern und Lkw nach Großbritannien geschmuggelt werden, im vergangenen Jahr gestiegen. Die Tragödie weckte auch Erinnerungen an ähnliche Fälle. Im Jahr 2000 waren im südenglischen Hafen von Dover in einem Lastwagen die Leichen von 58 chinesischen Migranten gefunden worden. In Österreich wurden an der A4 bei Parndorf im Jahr 2015 71 tote Flüchtlinge in einem Lkw gefunden.