Der erkrankte Salzburg-Profi Patrick Farkas hat am Freitag Unterstützungsbekundungen von mehreren Seiten erhalten. Genesungswünsche gab es unter anderem von „Bullen“-Trainer Jesse Marsch und -Sportdirektor Christoph Freund sowie von Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer, der mit seiner Mannschaft am Sonntag in der Bundesliga in Wals-Siezenheim gastiert.