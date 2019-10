Wie oft werden wir wohl künftig noch an den Uhren drehen müssen? Geht es nach dem Europaparlament, könnte es damit 2021 jedenfalls vorbei sein - und auch eine Online-Befragung der EU-Bürger hatte 2018 ergeben, dass man in Zukunft getrost auf das „Zeigerverrücken“ verzichten könnte. Doch bewegt in der Causa hat sich seither nicht viel. Wie es künftig mit Sommer- und Winterzeit weitergeht, ist nach wie vor völlig offen. Fest steht aber zumindest für das heurige Jahr: Am kommenden Sonntag ist einmal mehr an der Zeit, die Zeiger um eine Stunde - und zwar von 3 Uhr auf 2 Uhr - zurückzustellen.