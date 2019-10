Niddl singt für das Wiener Tierquartier

„Herbert“ ist dieses Jahr bei ihr eingezogen, nachdem Niddl ihren Hund „Muku“ letztes Jahr aufgrund eines Gehirntumors einschläfern lassen musste. „Mir war ziemlich schnell klar, dass ich mir einen Haushalt ohne Tier nicht vorstellen kann“, so die Sängerin. Aufgrund dessen hat sie sich ins TierQuarTier begeben und sofort in Hund „Herbert“ verliebt. „Eine Tierschützerin hat ihn in einem Karton vor der Türe aufgefunden. Als ich ihn gesehen habe, war es quasi Liebe auf den ersten Blick. Ein paar Tage später zog er bei mir ein!“