Der Grund für den Stopp beim Wechsel von Sommer- auf die Winterzeit ist für die ÖBB ein einfacher: Die Züge sollen nicht eine Stunde zu früh an ihrem Ziel ankommen. „Unsere Fahrgäste ersparen sich in den Schlaf- und Liegewagen der Nightjets das Hotelzimmer und kommen am Morgen ausgeruht an ihrem Ziel an“, sagt ÖBB-Sprecher Robert Mosser. Die Pausen finden übrigens im nächstgelegenen größeren Bahnhof statt.