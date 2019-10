Aufgrund der von der schwarz-grünen Tiroler Landesregierung angekündigten Fahrverbote für die Wintersaison hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) einen Ratschlag für seine Landsleute in Sachen Urlaubsplanung parat. „Offenkundig ist es so, dass in Tirol die Straßen so überfordert sind, dass der Skiurlaub dort wenig Sinn macht“, erklärte Söder am Mittwoch.