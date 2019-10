Ein Zauberer wurde entführt und kann nur durch ein Serum gerettet werden. Das ist die Geschichte hinter „Wizard“. Wir ließen uns zu Fünft als allererste Zauberlehrlinge im neuen Raum in der Grazer Grabenstraße einsperren. 60 Minuten hat man Zeit, die mehr als ein Dutzend Rätsel zu lösen, ein laufender Countdown erhöht den Stressfaktor. Die ersten fünf Minuten: Komplette Planlosigkeit. Nach dem ersten Aha-Erlebnis ging’s dahin, Aufgabe um Aufgabe wurde geschafft. Aber die Zeit rennt, der Stress steigt. Das Funkgerät, über das man zur Not einen Tipp bekommt, will und will niemand in die Hand nehmen. Zwei Hinweise mussten wir uns dennoch geben lassen. Und am Ende reichte es nicht – um gerade einmal 20 Sekunden. Fazit: Ein echtes Abenteuer, Nervenkitzel pur mit großem Funfaktor und ein spannendes gemeinsames Erlebnis.