Neuwahlen im Vereinigten Königreich scheinen der einzige Ausweg aus der Brexit-Krise zu sein. Diese Ansicht vertreten zumindest mehr und mehr Kreise in der britischen Politik, sollte die EU einer Verlängerung des Brexit bis Jänner zustimmen. Ein Mitarbeiter im Amtssitz des britischen Premierministers Boris Johnson erklärte am Dienstag nur zu treffend, was sich viele denken: „Das Parlament ist komplett kaputt.“