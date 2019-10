Zumal es gleich einige überraschende Namen in die Vorauswahl geschafft haben. So ist etwa sein PSG-Kollege Marquinhos und Riyad Mahrez von Manchester City dabei. Dazu kommt Neymar hat für den französischen Meister trotz einiger Verletzungspausen in der vergangenen Saison in 28 Partien immerhin 23 Treffer erzielt.