„Wir werden zusammen vorwärtsgehen in eine bessere Zukunft“, sagte Trudeau Dienstagfrüh in einer Ansprache vor Anhängern in Montreal. Sein Team werde für alle Kanadier kämpfen. Zwei Minister aus Trudeaus Kabinett verloren ihre Sitze in westlichen Bundesstaaten, wo die für die Wirtschaft des Landes wichtige Öl- und Energiebranche über die Umweltpolitik der Regierung klagt.