Aufnahmestopp bleibt

Der per Juni verhängte Aufnahmestopp aufgrund der Ausnahmesituation muss aufrecht bleiben. „Wir haben alle Schützlinge ausgewildert, bei denen es möglich war“, so Großmann. 80 sind derzeit aber noch vor Ort, müssen gesund gepflegt oder behandelt werden - „vom Reh über Fischotter bis hin zu Igeln“. Wer in der Zwischenzeit ein verletztes Wildtier findet, soll sich bitte an die Feuerwehr oder die Arche Noah wenden, dort werden Lösungen gesucht.