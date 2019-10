Regionalität ist wichtig

Und auch auf Regionalität weisen die beiden Autoren im Buch hin, sind selbst Vorbild: So kommt etwa das Mehl aus Grieskirchen, Kürbiskerne und Mohn kommen aus dem Mühlviertel oder die Kartoffeln aus Eferding. Sein Co-Autor und Backstubenleiter, der gebürtige Burgenländer Christopher Lang, scheint in die Materie Brot ebenso verliebt zu sein. Er ist einer von drei Brot-Sommeliers in Österreich – ein Berufs-Zusatz, der beste Kenntnis der Geschichte, der kulturellen Bedeutung und der Herstellung von Brot voraussetzt. Auch sensorische Themen wie „Food-Pairing“ – also das Zusammenpassen der jeweiligen Brotsorte mit anderen Speisen – gehören dazu.