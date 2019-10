Jesse Marsch (Salzburg-Trainer): „Ich bin richtig enttäuscht. Sturm hat es in der ersten Hälfte gut gemacht, druckvoll gespielt. Wir müssen besser verstehen, worauf es in solchen Spielen ankommt. Wir hatten eine ganz junge Mannschaft auf dem Platz, ein bisschen mehr Erfahrung tut auch gut. Die Leistung von Sturm war sehr gut, vielleicht war es der schwerste Gegner in dieser Saison, der sehr gut gegen den Ball gearbeitet hat insbesondere in der ersten Halbzeit. Wir waren in der ersten Halbzeit nicht so bereit für diese hohe Intensität des Spiels. Zweite Halbzeit war es besser, die letzten zehn Minuten waren dann sehr offen in beide Richtungen. Ich hoffe, dass wir von diesem Spiel gelernt haben und am Mittwoch von der ersten bis zur letzten Sekunde präsent sind.“