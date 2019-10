Eine Summe, mit der sich die Wienerin die bislang erfolgreiche Flucht vor der Justiz finanziert haben dürfte. Oder auch nicht - denn zuletzt wurde die mutmaßliche Millionenbetrügerin 2011 in Klosterneuburg in Niederösterreich gesehen. Wo sie sich von Juni bis August - ohne dafür bezahlt zu haben - in ein Hotel eingemietet hatte.