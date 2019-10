Die schwarz-grün-pinke Dreifaltigkeit hat Grund zur Freude: Weil so brav gewirtschaftet wird, darf sich die Regierung 2020 einen Ausgabenrekord erlauben. In einer 9-stündigen Budgetklausur wurde entschieden: Alle bekommen ein Schauferl mehr. Das stimmte Neos-Landesrätin Andrea Klambauer für die Sondierungsgespräche in Wien, an denen sie am Freitag teilnahm, besonders fröhlich. Die gute Zusammenarbeit werde sie nach Wien tragen, verkündete sie im Vorfeld. „In Salzburg funktionieren wir gut“, betont auch Grünen-Chef Heinrich Schellhorn, „Aber auf Bundesebene braucht es die Neos nicht.“ – Der scharfe Blick von Klambauer lässt die Politiker wieder zum eigentlichen Thema kommen.