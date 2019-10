Kurz: „Alle vermitteln, dass sie regieren wollen“

Ob er da schon jemanden bevorzugen will bzw. welche der fünf potenziellen Koalitionsvarianten ihm am meisten behagen würde, ließ sich der Ex-Kanzler am Freitagabend nicht entlocken. Sämtliche Gespräche - also auch jenes mit der SPÖ am Donnerstag - seien „gut und konstruktiv“ gewesen, „alle vermitteln, dass sie regieren wollen“. Natürlich gebe es Unterschiede, schließlich hätten die einen fast die ganze Zweite Republik lang regiert, die an deren auf Bundesebene noch nie. Er wolle aber nichts davon mit gut und schlecht bewerten.