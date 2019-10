Genehmigt hat es die Bezirkshauptmannschaft trotzdem. Die Gesetzeslage habe keine andere Möglichkeit zugelassen, heißt es in Zell am See. Kommentieren will Bezirkshauptmann Bernhard Gratz die Entscheidung nicht. Er beruft sich auf die Verschwiegenheit. Der Linzer Bauträger, der das „Hotel“ entwickelt, hat jetzt einen frischen Bescheid in der Hand und will demnächst mit dem Bau starten.