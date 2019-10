Die Vergabe der Wildcard an Jannik Sinner folgte damit einer bewährten Strategie des Turnier-Direktors und Thiem-Managers Herwig Straka. In den letzten Jahren wurden unter anderem der Russe Karen Chatschanow sowie der Kanadier Felix-Auger Aliassime damit ausgestattet. Beide Spieler finden sich mittlerweile in der absoluten Weltspitze wieder und sind auch in diesem Jahr beim Turnier in Wien am Start.