Kurios: Auch der frühere britische Boxweltmeister Tyson Fury, der 2015 Wladimir Klitschko besiegt hatte, gibt ein Weihnachtsduett mit Williams zum Besten. „Irgendwo in irgendeinem Universum macht das absolut Sinn“, scherzte Williams. Zuvor hatte der Sänger am Donnerstag bei Instagram ein Bild gepostet, auf dem er nackt zu sehen ist und mit den Händen seinen Intimbereich bedeckt. „Ich werde morgen etwas Großes lüften“, schrieb er augenzwinkernd dazu. Neben seinem 13. Studioalbum kündigte Robbie Williams nun auch ein Weihnachtskonzert in London an.