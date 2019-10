Drei Tage dauern die schweren Ausschreitungen in Barcelona schon an - in der spanischen Großstadt herrscht der Ausnahmezustand. Katalanische Unabhängigkeitsbefürworter setzten am Mittwochabend mehrere Autos, Barrikaden und Blumenkästen in Brand. Die Sicherheitskräfte wurden mit Steinen, Böllern und „Gegenständen mit Säure“ beworfen, so die Polizei. Der katalanische Regionalpräsident Quim Torra forderte ein sofortiges Ende der Gewalt.