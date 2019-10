Die EURO 2020 nimmt schön langsam Konturen an. Am Dienstagabend löste Rekordeuropameister Spanien als sechstes Team das Ticket, obwohl noch zwei Spieltage in der Qualifikation ausständig sind. Dabei taten sich die Iberer bei Schweden lange schwer. Erst in der Nachspielzeit gelang Rodrigo das 1:1.