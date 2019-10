„Er wünscht keinen Kontakt zur österreichischen Botschaft“

Laut österreichischem Außenministerium will der 58-Jährige keinen Kontakt mit den heimischen Behörden. „Er wünscht keinen Kontakt zur österreichischen Botschaft in Den Haag und will keine konsularische Hilfe“, sagte Außenministeriumssprecher Peter Guschelbauer. Die Behörden warten nun die Ermittlungen in den Niederlanden ab. Aber aufgrund seiner Ablehnung von Hilfe werden aus Datenschutzgründen keine weiteren Details bekannt gegeben. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen gebürtigen Wiener, der 2010 von Oberösterreich aus dem Bezirk Perg aus in die Niederlande ausgewandert ist.