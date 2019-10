Die Möbel im ersten Stock der HTL Leonding sehen aus wie Teile aus dem Spiel Tetris. Stefan Stanzel hat auf einem orangen Stück Platz genommen. Sein ehemaliger Programmier- und Softwareentwicklungs-Lehrer Peter Bauer bringt die Trophäe, die der Gramastettner beim Jugend-Innovativ-Bewerb im Juni in Wien gewonnen hat - für eine App, die das Musikhören vereinfachen soll. Bauer fördert traditionell mit einer Projektwoche „Think your product“ die Kreativität seiner Schüler. Auch bei Stefan Stanzel wurde hier das Feuer entfacht: Die Idee einer Webplattform, die alle Musik-Streamingplattformen vereint, hatte er bei der freiwilligen Projektwoche präsentiert. Die Idee kam gut an.