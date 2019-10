Zu einem schweren Unglück mit einer Toten und einer Schwerverletzten ist es am Montagabend auf einem Jahrmarkt in Firminy in Frankreich gekommen. Die 24 und 20 Jahre alten Frauen wurden in zehn Metern Höhe aus einem Karussell geschleudert. Für die 24-Jährige kam jede Hilfe zu spät, ihre Begleiterin wurde in ein Krankenhaus gebracht.