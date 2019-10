Am 15. Oktober 2019 gegen 6.25 Uhr ereignete sich auf der B127 bei Kleinzell ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Dabei fuhr eine 51-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach mit ihrem Pkw in Richtung Linz. Zur gleichen Zeit lenkte ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach seinen Pkw in die Gegenrichtung. Aus bislang unbekannter Ursache stießen die beiden an besagter Stelle frontal zusammen, wodurch beide schwer verletzt wurden.