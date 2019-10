Ein 54-Jähriger und ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden gingen am 15. Oktober 2019 um 13.05 Uhr, nach ihrer Mittagspause zurück auf die Baustelle entlang der Baugrube für ein Wohnhaus in Ebensee. Der 54-Jährige trat dabei zu weit nach links und stürzte in die etwa drei Meter tiefe Baugrube.